На своих четырех: в автопутешествие по Псковской области

Автопутешествия становятся все более популярными среди туристов. Конечно, каждый житель страны может посадить семью в автомобиль и отправиться осматривать любые красоты, какие только пожелает – благо в России несть им числа. Однако в последние годы государство прилагает целенаправленные усилия для создания комфортных условий в автопутешествиях, отдельно развивая это направление. Больше никаких длительных корпений над атласом, все уже тщательно и с заботой продумано, специалисты разрабатывают отдельные маршруты для туристов на своих машинах: как комфортнее добраться, где поставить авто, куда заселиться, где поесть и, главное, что интересного увидеть. Остается только отправиться в путь. Где пролегают маршруты для автопутешественников по Псковской области и что туристы встретят в дороге, выяснила Псковская Лента Новостей.

 

Только в путь!

Автотуризм – направление важное и востребованное среди путешественников. Неудивительно, что перед началом высокого сезона, стартующего в Псковской области с майских праздников, местные автомобильные турмаршруты оказались в фокусе внимания не только первого лица региона, но и федерального правительства.

Автопутешествия – это удобный и доступный формат отдыха: он подходит как для коротких поездок на выходные, так и для продолжительного отпуска. Ключевые преимущества таких путешествий: независимость от общественного транспорта, возможность гибко менять планы, останавливаться в интересных местах и создавать уютную атмосферу в дороге (слушать музыку, делать остановки). Также автопутешествия помогают экономить семейный бюджет.

 

Две недели назад, 11 апреля, губернатор Михаил Ведерников рассказал о рабочей встрече с региональным министром туризма Мариной Егоровой. В частности, речь зашла про новый маршрут по югу области.

Его пока формируют, предварительно среди основных точек окажутся Великолукская крепость, музей-усадьба Софьи Ковалевской в Полибино, гастрономические объекты, Себежский национальный парк. О последнем Псковская Лента Новостей недавно подробно рассказывала в публикации, посвященной экотуризму.

Селить организованные группы планируют на базе «Солнечный бор» на берегу живописного озера в Великолукском районе, там благодаря президентскому нацпроекту «Туризм и гостеприимство» увеличили число номеров и привели в порядок территорию.

Первоначально тайминг будут подстраивать под московский поезд, однако – и это было отдельно подчеркнуто – маршрут также планируют адаптировать под автопутешественников.

«С каждым годом наш регион принимает всё больше гостей, и сегодня особенно важно не только равномерно распределять туристические потоки, но и бережно раскрывать самобытность и потенциал каждого муниципалитета», - сказал Михаил Ведерников.

Маршруты для автопутешествий по всей стране собраны на федеральном портале «Путешествуем.рф». От Псковской области здесь представлено четыре направления, о чем Михаил Ведерников 15 апреля доложил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко во время заседания комиссии федерального правительства по развитию туризма.

«Дмитрий Николаевич выделил Псковскую область в числе лучших регионов, сумевших оперативно и успешно организовать контрольно-надзорную деятельность в сфере туристской индустрии. Работу по повышению качества инфраструктуры и удобства для туристов продолжим при поддержке федерального центра», - сообщил после заседания Михаил Ведерников своим подписчикам в соцсетях.

Итак, куда могут отправиться автопутешественники по Псковской области?

«С грохотом по фермам, или "Глаза боятся, а руки делают "»

Маршрут входит в число национальных, то есть прошел отбор на федеральном уровне, во время которого состоялась тщательная проверка безопасности, качества сервиса, удобства логистики.

Рассчитан на три дня. В первый предусмотрен осмотр достопримечательностей Пскова и посещение фермерского хозяйства с дегустацией сыров и фруктов. На следующий день – знакомство с традициями коренного малочисленного народа сето и Изборском – колыбелью российской государственности и одной из самых красивой деревень России, этот статус Изборск получил в 2020 году. Также предстоит визит на две фермы – к малиновым плантациям и к загонам со страусами. Напоследок – Псково-Печерский монастырь, креативное пространство «Бумажная мельница» и изготовление пряников в мастерской по старинным рецептам.

«Это хутора, усадьбы и мастер-классы, памятники истории и музеи, а весной ещё и фотосессии в яблоневых садах, - так отрекомендовал маршрут для своих подписчиков в соцсетях Михаил Ведерников. - Пик цветения в Псковской области обычно приходится на май, зато сейчас можно спокойно спланировать поездку: выбрать даты, наметить точки для остановок и придумать, какие впечатления вы хотите привезти с собой».

«Александр Невский – имя России»

Еще один национальный туристический маршрут на карте Псковской области. Также рассчитан на три дня. Первый проходит в Пскове. Во второй путешественники увидят два монумента, посвященных подвигу Александра Невского и дружины во время Ледового побоища. Один стоит на границе Пскова, на пути, по которому уходили воины на легендарную битву. Другой – на берегу Чудского озера рядом с местом сражения, он был открыт в 2021 году при участии президента России Владимира Путина.

Здесь же есть музей, посвященный побоищу и экспедициям по уточнению места события. На третий день путешественникам предлагают отправиться в Изборск с его Труворовым городищем и Словенскими ключами, а также в Псково-Печерский монастырь – один из истоков православия.

«Три дня в Пскове: Кремль, Пушкинский заповедник и африканские страусы»

На этом маршруте по Псковщине тоже можно увидеть страусов – необязательно для этого отправляться на далекий континент. Они будут ждать путешественников в первый же день. Также на маршруте – Псково-Печерский монастырь, Изборск и «Бумажная мельница», где рассказывают о некогда традиционном для Псковщины выращивании льна, о том, что из него изготавливали (от прочных веревок, шедших на экспорт, до тончайшей бумаги), и дают попробовать свои силы в ремесле.

На второй день – Пушкинские Горы с усадьбами Михайловское, Тригорское, Петровское, Святогорским монастырем с могилой поэта и музеями на водяной мельнице и в деревне пушкинской поры. Псков – напоследок.

«Малая родина патриарха Тихона: путешествие по Псковскому краю»

Маршрут посвящен Тихону, первому патриарху, занявшему восстановленный после революции престол. Путешественники увидят здание Псковской духовной семинарии, где учился будущий патриарх, сейчас его превращают в кадетский корпус, а в прошлом году у входа поставили памятник самому прославленному семинаристу.

Также туристов ждет знакомство с храмами Пскова и еще одним памятником – княгине Ольге. первой христианке среди правителей Руси. На следующий день – вновь осмотр храмов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе, Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря, его в XII веке расписали фресками византийские мастера, более древних аналогичных росписей в стране нет. Третий день составители маршрута отводят на знакомство с Псково-Печерским монастырем, единственной обителью на территории России, которая не закрывалась ни на один день с момента основания.

Какой бы маршрут не выбрали туристы для автопутешествий по Псковской области, в каждой точке их ждет невероятная история, завораживающая природа и радушный прием.

Счастливого пути!

Валентина Семенова

