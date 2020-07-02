Туризм

Гостей из других регионов в псковском музее начнут принимать с августа

Первыми посетителями Псковского музея-заповедника после перерыва из-за коронавируса станут сами псковичи. Об этом сегодня, 2 июля, в общественном пресс-центре ПЛН сказал директор Псковско-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.

«Первая волна туристов - это сами псковичи, а с августа - гости из других регионов. По крайней мере, Санкт-Петербург - Псков, Москва - Псков. Хотя, очень жалко, что коронавирус так повлиял, старт года был фантастический», - сказал Александр Голышев.

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«Ганза очень помогла. Мы это почувствовали на рождественских и новогодних праздниках. Интерес к Пскову большой», - заметил он.