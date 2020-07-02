Туризм

Новый мост у Кремля изменит экскурсионную логистику Пскова - Александр Голышев

Новый мост от Плоской башни к Высокой изменит экскурсионную логистику Пскова. Такое мнение на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей высказал директор Псковско-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев.

«Мы мечтаем изменить туристическую логистику с помощью моста. Пока это остается мечтой, которая не сбылась», - рассказал Александр Голышев.

Спикер подчеркнул, что вопрос приобрел новую актуальность в связи с запуском нового экскурсионного маршрута. «У нас разработан новый туристический маршрут, который включает отреставрированные башни - Плоскую, Высокую и Варлаамовскую. Теперь у нас просто разрывается маршрут, приходится достаточно долго объезжать вокруг - темп и настроение экскурсии сбиваются», - считает он.

«Абсолютно точно могу сказать, что мы будем поднимать вопрос, и он будет решен», - заключил Александр Голышев.