Туризм

Я с опасением ожидаю окончания туристического сезона - Николай Рассадин

«Я с опасением ожидаю окончания туристического сезона», - сказал директор гипермаркета «Империал» Николай Рассадин сегодня, 30 июля, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Все, кто не может поехать в "привычные Египты, Турции, Таиланды", едут на российские курорты. Ситуация, которая сейчас там творится, далека от соблюдения санитарных норм, которые должны быть в период пандемии. У меня есть сомнения в том, что по возвращении людей домой не начнется рост заболеваемости коронавирусом. Я с опасением ожидаю окончания туристического сезона. Заставить людей соблюдать социальную дистанцию на пляже невозможно, также в маске никто не будет лежать на пляже», - высказал свое мнение Николай Рассадин.

Он добавил, что допускает возможность второй волны пандемии коронавируса. «С большой долей вероятности можно сказать, что вторая волна будет», - заявил он.