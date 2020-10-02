Туризм

В Ростуризме назвали дату старта второго этапа программы кешбэка

Второй этап программы возврата 20% стоимости туров по России стартует 15 октября, сообщили в Ростуризме.

«Купить туры и проживание с кешбэком на новых условиях можно будет в период с 15 октября по 5 декабря 2020 года», - цитирует сообщение ведомства «Российская газета».

Продажи будут идти более полутора месяцев. Как и прежде, воспользоваться можно будет как готовыми пакетными турами от туроператоров, так и отдельно приобрести проживание, пояснили в Ростуризме.

Поездку по купленному на условиях программы турпродукту можно будет осуществить до 10 января 2021 года включительно в любой регион России. Такими образом, действие кешбэка попадают официальные новогодние праздники.