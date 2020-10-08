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Кыш на отдых!

08.10.2020 16:22|ПсковКомментариев: 0

Через неделю в России стартует второй этап программы возврата части денег, потраченных на путешествия по своей стране. Ростуризм отменил минимальный чек, снизил количество ночей и увеличил время бронирования. Псковская Лента Новостей узнала, какие условия нужно выполнить для получения кэшбэка и чего ждет от программы псковский турбизнес.

Первый этап программы можно смело назвать провальным. У россиян было всего восемь дней в августе, чтобы забронировать проживание в гостинице, экскурсионную программу или пакетный тур.

На кэшбэк правительство выделило 15 млрд рублей, ожидая броней от 1 млн человек на 75 млрд рублей. В реальности поездки запланировали 60 тысяч человек, потратившие 1,4 млрд и получившие назад 280 млн.

Данных по регионам в открытом доступе нет. Ростуризм называет только лидеров. Среди них, ожидаемо, Петербург, Краснодарский Край и Крым. И это несмотря даже на то, что поехать на юг с кэшбэком можно было только после 1 октября, когда море уже холодное, а чурчхела засохшая. На десятом месте оказалась Новгородская область, традиционный наш соперник в борьбе за туриста, которому мы все еще проигрываем.

Представить себе примерную картину по Псковской области можно, воспользовавшись данными компании, которая предоставляет отелям софт для бронирования. У Псковской области 19 бронирований (соседи-новгородцы куда выше в рейтинге со своими 149 бронями). Повторимся, это только бронирование отелей, есть еще экскурсионные поездки и пакетные туры, но некоторую пищу для ума эти цифры дают.

Хороший кусок от пирога бронирований удалось урвать «Имению АлтунЪ» в Новоржевском районе.

«Эффект от первого этапа программы был больше нематериальный, - говорит управляющий «Алтуна» Наталья Овчинникова. - Нам приятно, что люди выбрали нас. Мы уже подали заявки на участие во втором этапе. Немножко обескураживает, что все еще не отработаны внутренние механизмы. Второй раз на те же грабли. При публикации наших предложений на сайте программы каждый шаг приходится сверять с техподдержкой, странно слышать при этом: «Сюда не смотрите, скоро статус сменится, вы все сделали правильно». Элементарную форму невозможно просто так заполнить. Ничего, думаю, все нормально будет. Мы за любой кипиш. Ждем, что люди больше узнают о нас и смогут воспользоваться скидкой. Двадцать процентов — скидка существенная».

Фото из соцсетей «Имения АлтунЪ».

В отеле надеются, что власти больше не станут прибегать к жестким карантинным мерам, связанным с закрытием гостиниц, как это было весной. Недавно анкету, которую гости заполняют при заселении, дополнили распиской. Путешественник в ней заверяет, что не был в контакте с ковидными больными, и на его предприятии никто не болеет. Никакой юридической силы в случае обмана эта бумага не имеет, но в отеле рассчитывают, что она поможет гостям с большей осознанностью подходить к здоровью окружающих.

Второй этап программы возврата средств за поездки по стране.
Сайт для бронирования - мирпутешествий.рф
Когда можно совершить бронирование — с 15 октября по 5 декабря.
Когда можно поехать в путешествие — с 15 октября по 10 января.
Минимальное количество ночей в туре — 2.
Минимальная стоимость поездки — отсутствует.
Возврат на карту — 20% от стоимости поездки.
Максимальная сумма кэшбэка — 20 тысяч рублей.
Важно! Поездку нужно обязательно оплатить картой МИР, зарегистрировав ее перед этим в программе лояльности.

Председатель областного союза туриндустрии, директор турбюро «Континент» Светлана Баранова предупреждает, что взрывного эффекта от программы ждать не стоит, но кэшбэк поможет избежать провисания хотя бы в новогодние праздники. Она отмечает, что на втором этапе Ростуризм обещает навести порядок на сайте для бронирования. В августе во вкладке региона можно было забронировать как поездку в Псковскую область, так и поездку из Псковской области, куда угодно. Разобраться в этой мешанине было сложновато.

«Акция достаточно популярна, об этом говорит тот факт, что еще до объявления старта продаж люди звонят нам, интересуются и выбирают туры, задают вопросы, - рассказывает Светлана Баранова. - Самым весомым аргументом на рынке туруслуг сейчас является коронавирус. Люди планируют путешествия не далее, чем на ближайшие выходные. Жаль, что хорошая идея снова ложится на волну заболеваний, поэтому будет сложновато со спросом».

Для псковичей программа туристического кэшбэка — дорога с двусторонним движением, дающая одним возможность выгодно отдохнуть, а другим заработать. Псковские экскурсоводы во время карантина наотдыхались, и сейчас хотят работать. Ограничения ввели в середине марта, как раз под конец низкого сезона, отменили их только 1 июля. В эти дни псковский туризм кормится благодаря внезапным двухнедельным школьным каникулам в Москве, в конце месяца потянутся родители со школьниками из Петербурга. Потом ноябрьские праздники, и тишина до нового года. После него активность обычно восстанавливается с апрельским теплом.

«Программу можно оценивать только позитивно, - считает экскурсовод Дмитрий Беляев. - Хорошо, если она подстегнет внутренний туризм. Для экскурсоводов всегда большая проблема, чем заниматься и где зарабатывать поздней осенью и зимой. Эта акция даст нам возможность работать и заработать».

Фото из соцсетей Дмитрия Беляева.

Дмитрий не боится коронавируса и знает только одну переболевшую коллегу, да и той муж принес заразу с работы. Куда страшнее сейчас остаться без куска хлеба. Это касается не только туротрасли, но и всей экономики небогатой Псковской области. Еще одно витка жестких ограничений она не переживет.

Юлия Магера

Теги: #туризм #путешествия
Источник: Псковская Лента Новостей
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