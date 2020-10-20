Туризм

Псковский облсовпроф объявил о продолжении программы «Поэма»

База отдыха «Пушкиногорье» и Псковский областной совет профессиональных союзов объявили о продолжении действия программы «Поэма». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«"Поэма" - это программа для жителей Псковской области и Северо-Западного федерального округа РФ, включающая в себя проживание на базе отдыха, расположенной в непосредственной близости от пушкинских мест», - рассказали в пресс-службе.

Программа рассчитана на заселение с понедельника по четверг (3 дня и 3 ночи) и включает питание - завтрак и ужин. Стоимость - от 3400 рублей за тур на человека (для членов профсоюзов - от 2800 рублей).

Заказать путевку и получить дополнительную информацию можно по телефонам (8112) 72-82-18, 72-45-69, а также по адресу: Псков, улица Советская, 15, кабинеты №11 и №12.