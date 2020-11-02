Туризм

Стартовал конкурс «Топ-1000 культурных туристических брендов России»

Общественная палата РФ приглашает представителей регионов к участию в конкурсе «Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России», который проводится на интерактивной цифровой платформе Живоенаследие.рф при поддержке Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, общественный проект «Живое наследие», реализуемый при поддержке Фонда президентских грантов и Общественной палаты РФ, ставит своей целью формирование сети местных сообществ спасения, возрождения и популяризации локальных достопримечательностей России.

Первые 500 культурных брендов, большинство из которых составили широко известные достопримечательности, отобрали члены экспертного жюри. В настоящее время проект «Живое наследие» выходит на новый этап - составление списка ТОП-1000 культурных и туристических брендов.

Крауд-система портала собрала сотни заявок на включение и описание новых объектов. Предполагается, что в список войдут бренды, известные преимущественно на локальном уровне и имеющие потенциал стать точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов в национальном и глобальном масштабе. Увеличение известности таких объектов и нематериальных явлений через включение их в ТОП-1000 будет вести к культурному возрождению и экономическому развитию территорий.

На платформе Живоенаследие.рф создана возможность для добавления и описания новых достопримечательностей силами участников сети - краеведов, экспертов по туризму и культурному наследию, представителей креативных индустрий и туристического бизнеса, туристско-информационных центров, органов государственной власти и местного самоуправления.

Конкурс стартовал 4 ноября. Помимо составления списка ТОП-1000, учитываемого при составлении брендовых культурных маршрутов, предполагаются призы авторам лучших описаний, призы зрительских симпатий, специальные призы партнеров.