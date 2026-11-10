«Меня привлек этот бренд»: псковский путешественник рассказал, почему пошел на перевал Дятлова

Поход на перевал Дятлова псковский путешественник, педагог, почетный донор, краевед и экскурсовод Виктор Веревкин назвал одним из самых страшных. Почему его выбор пал на такое место, он рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На перевал Дятлова я попал лет пять назад. Меня привлек этот бренд, если можно так сказать. Сейчас в туризме есть несколько "фишек": Эльбрус, перевал Дятлова и так далее. Эльбрус, конечно, - страшная гора по-своему, но есть Фанские горы в Таджикистане. Они меня зацепили из песни Юрия Визбора (советский бард – ред.)», – сказал Виктор Веревкин.

Одним из самых пугающих он назвал поход на перевал Дятлова. Это горный перевал на Северном Урале (Свердловская область), названный в честь туристической группы, которая погибла там в ночь на 2 февраля 1959 года.