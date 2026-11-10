От землянок до Камчатки: псковский путешественник рассказал, с чего началась его туристическая жизнь

Детские землянки и подземные ходы в снегу, школьные лыжные походы, сплавы на байдарках по всему СССР - все это привело педагога, почетного донора и краеведа Виктора Веревкина в туризм. О том, с чего началось его увлечение и как он стал путешественником, он рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В детстве самым главным было из дома выскочить. Телефонов и телевизоров не было. Любили кататься на велосипедах, правда, были только взрослые и катались под рамой. Строили землянки, подземные ходы в снегу, оттуда и пошло. Затем начались лыжные походы в школе, а затем и водные походы. Ходили по всему Союзу (СССР – ред.). Была замечательная водная секция, ходили на байдарках. После того, как клуб закрылся, мы до сих пор с ребятами ходим в зимние походы, водных давно не было», – отметил Виктор Веревкин.

Наиболее ярким событием он назвал экспедицию на Камчатку пятнадцатилетней давности. Группа из пяти человек совершала сплав на двухместных катамаранах. Во время первой ночевки на песчаной отмели туристы разбили палатку и развели костер. Утром путешественники обнаружили рядом с лагерем крупные медвежьи следы.

«Утром вышли из палаток, а рядом с ними большие медвежьи следы. Медведь рядом с моей палаткой прошел», – добавил Виктор Веревкин.

Группа исследовала следы и вышла к соседней реке. Там туристы увидели, что зверь ободрал куст бузины.

«Медведи обдирают бузину и бросают ее в реку. Рыба плывет на красные ягоды, как на икру, а медведи эту рыбу ловят. Рыба оказалась вкуснее нас, поэтому он мимо и прошел», — заключил Виктор Веревкин.