От землянок до Камчатки: псковский путешественник рассказал, с чего началась его туристическая жизнь

Детские землянки и подземные ходы в снегу, школьные лыжные походы, сплавы на байдарках по всему СССР - все это привело педагога, почетного донора и краеведа Виктора Веревкина в туризм. О том, с чего началось его увлечение и как он стал путешественником, он рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Наиболее ярким событием он назвал экспедицию на Камчатку пятнадцатилетней давности. Группа из пяти человек совершала сплав на двухместных катамаранах. Во время первой ночевки на песчаной отмели туристы разбили палатку и развели костер. Утром путешественники обнаружили рядом с лагерем крупные медвежьи следы.
Группа исследовала следы и вышла к соседней реке. Там туристы увидели, что зверь ободрал куст бузины.
«Медведи обдирают бузину и бросают ее в реку. Рыба плывет на красные ягоды, как на икру, а медведи эту рыбу ловят. Рыба оказалась вкуснее нас, поэтому он мимо и прошел», — заключил Виктор Веревкин.