Туризм

Санаторий «Хилово» приглашает отдохнуть по акции «Декабрьское настроение»

С 1 по 25 декабря в «Хилово» действует специальное предложение «Декабрьское настроение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском облсовпрофе.

По акции можно приобрести путевку на 12 дней по выгодной цене – от 15 100 рублей.

В стоимость путевки входит: проживание, питание, три посещения лечащего врача, медицинские услуги: трехразовый прием минеральной воды, терренкур, ЛФК (индивидуальные или групповые через день), галокамера или ингаляции (6 процедур), лазеротерапия или магнитотерапия (8 процедур); ванны: сероводородные, бромно-борные рассолы, жемчужные, минеральные (одна из ванн по назначению врача, 3 процедуры); бассейн (через день); грязевые аппликации общие или локальные (3 процедуры).

В обязательном порядке необходимо предоставить справку из медицинского учреждения об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 (четырнадцати) дней, выданную не позднее, чем за 3-4 дня до даты отъезда в санаторий.

Условия акции:

Обязательно: наличие санаторно-курортной карты или выписки из амбулаторной карты или истории болезни с результатами анализов обязательно. В случае отсутствия медицинской документации обследование можно пройти в санатории за дополнительную плату.

Фиксированные даты пребывания: с 1 декабря по 12 декабря или с 14 декабря по 25 декабря 2020 года. Длительность путевки: 12 дней. Бронирование: с 2 ноября по 14 декабря. Предоплата: 100%.

Оплата: в течение трех рабочих дней после получения счета, до 9 декабря включительно, или в кассе санатория до дня заезда.

Расчетный час: заезд – с 8.00 01 декабря или 14 декабря, выезд – до 8.00 13 декабря или 26 декабря.

Путевки реализуются только для физических лиц. Количество мест ограничено.

По вопросам бронирования обращайтесь по телефону 8 (921) 001-1865 или электронной почте: 2501865@mail.ru

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.