Туризм

Изборск вошел в список самых живописных русских деревень

Изборск в Псковской области вошел в число самых живописных русских деревень, сообщает РБК.

Фото: tourism.pskov.ru

«Из-за пандемии COVID-19 россияне не могут поехать отдыхать в большинство стран мира. Однако в России достаточно интересных и необычных мест для туристических поездок. Это не только города с историческими памятниками и музеями, но и небольшие населенные пункты с красивым природным ландшафтом», - говорится в сообщении. Самые интересные локации для российских туристов в сельской местности определила «Ассоциация самых красивых деревень России».

Среди них - деревня Изборск в Печорском районе, в 30 км к западу от Пскова, на берегу Городищенского озера. Одной из главных достопримечательностей здесь является Изборская крепость XIV века, которая почти полностью сохранилась до наших дней. Площадь территории, огороженной крепостными стенами, составляет 2,4 га. Вокруг расположено множество двухэтажных домов. Неподалеку от крепости находятся Словенские ключи, которые напоминают водопады, рассказали потенциальным туристам в Ассоциации.

В число самых живописных деревень также включены Кимжа в Архангельской области, Старая Ладога в Ленобласти, село Большой Куналей в Бурятии, деревня Корстынь в Новгородской области, деревня Кинерма в Карелии, село Вятское в Ярославской области.