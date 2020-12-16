Туризм

Кристина Кобызь рассказала, зачем Пскову нужен туристско-информационного центр

Председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь рассказала, для чего Пскову нужен туристско-информационного центр. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Мы начали этот проект в 2015 году, когда согласились вступить в крупномасштабный проект и взять на себя задачу по выполнению работ по реконструкции. Но задача наша и цель стояла в том, чтобы разместить там туристско-информационный центр. Казалось бы, прошло 5 лет, но актуальность данной проблемы так и осталась. На самом деле, мы и сейчас считаем, что наш прекрасный туристически-интерактивный город должен иметь туристско-информационный центр, туристы должны о нас больше узнавать. То есть, используя работу этого туристско-информационного центра, мы хотим еще больше распространить информацию о городе, привлечь туристов, поучаствовать в туристических выставках», - сказала Кристина Кобызь.

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Кроме того, она сообщила, что ранее были организованы две фокус-группы по созданию городского туристского информационного центра. В мероприятии принимали участие представители туриндустрии, туристических фирм, средств размещения и ремесленники. Обсуждались вопросы взаимодействия туристско-информационного центра с организациями сферы туризма и его наполнения.

Кроме того, уже готова музейно-выставочная экспозиция «Дом Беклешова и его окрестности», отражающая историю усадьбы, которая будет размещена там же.