Туризм

Речной туризм будут развивать в Псковской области

Речной туризм планируется развивать в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона. По его словам, эту идею сейчас прорабатывают сразу два областных комитета - по туризму и по транспорту и дорожному хозяйству, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Предлагается несколько маршрутов, проложенных по реке Великой от Мирожского монастыря, через Снетогорский монастырь, до Талабских островов и обратно. Мы планируем, что по этому маршруту будет ходить современный речной туристический трамвай проекта «Соталия». Это новейшая разработка объединенной судостроительной компании, и не исключено, что Псковская область станет пилотным регионом, где будет ходить первое судно этой модели. Конструкция «Соталии» позволяет проходить через большинство рек и мелководье. Как только мы увидим спрос, проанализируем возможность увеличения маршрутов, благо интересных мест вдоль побережья у нас много», - рассказал Михаил Ведерников.

В продолжение темы он отметил, что по итогам празднования 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского при поддержке федерального бюджета в деревне Самолва планируется построить новый комплекс, который будет включать музей-диораму и 15-метровый памятник. «Кстати, в советское время Самолву уже ходили речные маршруты, и это направление в среднесрочной перспективе тоже имеет все шансы стать актуальным», - добавил глава региона.