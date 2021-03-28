Речной туризм будут развивать в Псковской области

Речной туризм планируется развивать в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в еженедельном видеообращении к жителям региона. По его словам, эту идею сейчас прорабатывают сразу два областных комитета - по туризму и по транспорту и дорожному хозяйству, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В продолжение темы он отметил, что по итогам празднования 800-летия со дня рождения святого князя Александра Невского при поддержке федерального бюджета в деревне Самолва планируется построить новый комплекс, который будет включать музей-диораму и 15-метровый памятник. «Кстати, в советское время Самолву уже ходили речные маршруты, и это направление в среднесрочной перспективе тоже имеет все шансы стать актуальным», - добавил глава региона.