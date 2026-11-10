«Беседка»: Путешественник Виктор Веревкин о походе на перевал Дятлова, о велопробеге по Байкалу и «невкусных» туристах

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Беседка».

Гость студии – 76-летний путешественник, педагог, почетный донор, краевед и экскурсовод Виктор Веревкин. Он побывал во многих странах мира, в 70 лет устроил велопробег по льду Байкала, в 73 побывал на перевале Дятлова, а в 74 года поднялся на Эльбрус. Сегодня он поделится с радиослушателями своими самыми яркими воспоминаниями о путешествиях.

С чего началась его история путешествий? По какому принципу он выбирает, куда ехать:

По карте, по совету знакомых, по истории места или это вообще случайность?

Что его вдохновило отправиться на перевал Дятлова, учитывая трагедию, произошедшую там в 1959 году?

В каком возрасте туристы становятся для медведей «невкусными»?

С чего начать, если хочешь путешествовать, но по каким-то причинам откладываешь?

Об этом и многом другом с Виктором Веревкиным поговорит ведущая Татьяна Иванова.

Начало программы в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.