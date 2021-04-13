Туризм

В Ассоциации туроператоров Северо-Запада назвали «ударом» приостановку авиарейсов в Турцию

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии (АСТУР) Северо-Запада Гелена Самохвалова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей назвала «ударом» ограничение регулярного и чартерного авиасообщения из российских международных аэропортов в аэропорты Турции и в обратном направлении с 15 апреля до 1 июня.

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«К счастью, массовых продаж еще не было, - отметила Гелена Самохвалова. - Они только начали нарастать, стали формироваться запросы и так далее. Но в любом случае - это очередной удар по туризму, который начал потихоньку, медленно восстанавливаться после длительного простоя. Это никак нас не радует. Но что поделать? Повлиять мы не можем. Жизнь и здоровье наших туристов все равно превыше любой финансовой выгоды. Если министр здравоохранения Турции уже официально констатирует, что у них колоссальный, чуть ли не ежечасный рост заболеваемости, конечно, не стоит сожалеть о том, что это направление закрылось. Если не обращать на это внимание, мы просто ухудшим ситуацию (с распространением коронавируса - ред.) в России».

Гелена Самохвалова рассказала, что официально пошаговые меры поддержки туротрасли пока не объявлены. «Есть официальная информация относительно того, что россияне, в частности - псковичи, которые сейчас находятся в Турции, будут вывезены спецбортами, как это было в начале пандемии, когда много россиян было за пределами Российской Федерации. Надеемся, что не стоит беспокоиться. Их не так много, потому что не так давно открылась граница с Турцией для пляжного отдыха. Массового выезда еще не было. Практически уверены, что проблем у туроператоров и туристов не возникнет - все это будет организованно и централизованно», - прокомментировала глава Ассоциации вывоз российских туристов.

«Туристы будут в ближайшее время информированы о том, каким образом они будут возвращаться домой», - добавила она.

Гелена Самохвалова считает, что ограничение авиасообщения с Турцией не станет причиной закрытия псковских туроператоров. «Думаю, этого не случится. Потому что специфика псковских туроператоров в большей степени направлена на прием туристов в нашем регионе. Касательно выездного туризма - это больше турагентства, у которых, кроме Турции, тоже были другие направления. У нас в регионе нет такого туроператора, который специализировался бы только на Турции. Это, скорее, может ударить по крупным федеральным туроператорам, которые работали напрямую с курортами, делали турпакет», - объяснила она. При этом президент АСТУР Северо-Запада не исключает очередного закрытия ряда небольших агентств и турфирм.

Гелена Самохвалова указала на то, что есть туристы, которые не обращаются в турфирмы, формируя свой отдых самостоятельно. «Этих туристов еще более жалко, Они вряд ли что-то получат. Уважающая себя туристическая организация пожертвует свои средства для сохранения клиента и сделает возврат, как это делают наши псковские турфирмы», - отметила она.

По мнению Гелены Самохваловой, складывается «нерадужная перспектива в период отпусков». «Тем не менее псковичи имеют возможности отдохнуть. Наша полетная программа не останавливается, мы можем лететь и на курорты Краснодарского края, и на курорты Крыма, в Калининград и так далее. У псковичей есть альтернативные виды отдыха», - заключила она.