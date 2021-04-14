Туризм

Летом псковичи смогут отправиться в столицу Абхазии без пересадок

Северо-Западный филиал АО «ФПК» назначает курсирование вагонов беспересадочного сообщения по маршруту Псков – Сухум с 30 мая по 2 сентября для улучшения качества обслуживания пассажиров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

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Уехать в этом направлении можно через день. Два плацкартных вагона в сообщении Псков – Сухум начнут курсировать отправлением из Пскова в 19.30 с 30 мая, прибытие в Сухум ожидается в 9.55. Отправление из Сухума планируется с 12 июня в 19.25, прибытие в Псков - в 8.05.

Приобрести билеты на поезда Федеральной пассажирской компании, а также узнать актуальное расписание движения поездов можно во всех железнодорожных кассах, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

Ежедневно получать информацию о новых скидках и специальных тарифах для покупки билетов пассажиры могут в телеграм-канале АО «ФПК» «Скидки на поезд».

В поездах дальнего следования и в пригородных поездах холдинга «РЖД» принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает 5 часов, ношение масок пассажирами является обязательным. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.