Туризм

Мишустин утвердил допмеры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил меры поддержки туристической отрасли на 2021 год. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Согласно федеральному закону, туроператоры в сфере выездного туризма должны платить ежегодные взносы в резервный фонд объединения «Турпомощь». Размер взноса зависит от количества туристов за предыдущий год и может составлять от 50 тысячи рублей до 500 тысяч рублей. Деньги перечисляются не позднее 15 апреля текущего года.

В 2020 году из-за коронавируса правительство освободило туроператоров от таких взносов в рамках мер поддержки пострадавших отраслей. Теперь это правило распространится и на 2021 год.

Также в 2021 году для участников отрасли продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно. Кроме того, ежегодные взносы в этот фонд туроператоры будут платить в сокращенном размере – 0,25 вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за прошлый год. Перечислить деньги разрешается до 15 апреля 2022 года.

Правительство также внесло изменения в правила возврата туристам денег из фонда персональной ответственности. В частности, с двух недель до одного месяца увеличивается срок подачи уведомления о возврате туристам средств, которое туроператор направляет в объединение «Турпомощь». Корректировка срока связана с тем, что на проведение необходимых расчетов туроператорам требуется больше времени.

Решение поддержит участников отрасли и поможет продолжить выполнять обязательства перед туристами, туры которых были отменены из-за коронавируса.