Туризм

Команда дизайнеров предложит идеи нового туристического бренда Псковской области

При содействии Сбербанка команда дизайнеров проработает идеи по формированию нового туристического бренда Псковской области. Об этом на своей Instagram-странице сообщил губернатор Михаил Ведерников, подводя итоги рабочей встречи с президентом и председателем правления Сбербанка Германом Грефом. На встрече стороны обсудили вопросы взаимодействия Псковской области и Сбербанка.

«Проинформировал Германа Оскаровича о тесном и конструктивном сотрудничестве с региональным отделением банка и его руководителем Анной Тарасенко. У нас много совместных проектов, которые системно и уверенно развиваются. Также поблагодарил за работу вице-президента Сбербанка Михаила Чачина, который провел в Пскове презентацию корпоративных продуктов Сбера в начале месяца. Целый ряд предложений уже находится в работе», - отметил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что Герман Греф остался под большим впечатлением от культурного наследия Псковской земли и предложил помощь по его сохранению.

«В частности, при содействии банка целая команда дизайнеров проработает идеи по формированию нового туристического бренда Псковской области (отдельное спасибо Владиславу Крейнину). Это серьезная поддержка, которая поможет развитию нашей туристической отрасли», - добавил губернатор.

«Уверен, конструктивное и плодотворное сотрудничество со Сбербанком во всех направлениях будет продолжено», - заключил Михаил Ведерников.