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Туризм

Изборск приняли в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России

17.05.2021 12:33|ПсковКомментариев: 0

Торжественный прием деревни Изборск в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России» состоялся сегодня, 17 мая. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, знак «Избран в самые красивые деревни и городки России. Изборск. Добро пожаловать!» открыли в музейном квартале. 

Руководитель Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко напомнила, что старт процессу включения Изборска в ассоциацию был дан в марте, когда состоялась встреча с ее президентом Александром Мерзловым. По его словам, в марте прошла экспертиза, по результатам которой Изборск набрал более 50 баллов и получил две звезды из трех возможных.

Соглашение-хартию об использовании бренда ассоциации подписали Александр Мерзлов, и. о. главы Печорского района Кирилл Кононов и глава администрации городского поселения «Печоры» Екатерина Морозова. Представители местной власти пожелали Изборску сохранить свой статус и выразили надежду на увеличение туристического потока.

 

Важность нового статуса для развития туризма отметил и Сергей Кононов, заместитель руководителя регионального филиала АО «Россельхозбанк», при поддержке которого прошло данное мероприятие. По его словам, туризм - один из факторов, которые сохраняют сельское население. «Ведь это дополнительные возможности для фермерских хозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций в сельскую местность, создание рабочих мест. В конечном итоге, туризм способствует привлекательности сельских территорий для постоянного проживания и краткосрочных поездок», - сказал он.

Заместитель директора Изборского музея по учетно-хранительской работе — главный хранитель Людмила Солдатенко заявила, что коллектив музея-заповедника сделает все возможное, чтобы Изборск благодаря этой награде получил «большой импульс и толчок для развития». «Мы на этом не остановимся. Надеюсь, что впереди и другие награды, потому что Изборск - действительно достоин не только российского, но и мирового признания», - подчеркнула она.

Теги: #Изборск
Источник: Псковская Лента Новостей
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