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Туризм

Александр Братчиков: Псков — город для туристов

04.06.2021 16:53|Псков

Псков — город для туристов, мы делаем все, чтобы он развивался как туристический центр, сказал глава администрации города Александр Братчиков на открытии псковской усадьбы Беклешова после реставрации. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 4 июня, в здании торжественно открыли информационно-туристический центр.

Александр Братчиков поблагодарил председателя комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристину Кобызь, региональный комитет по охране памятников культурного наследия и всех причастных к реставрации здания за проделанную работу. «Теперь у нас есть здание, где можно будет встречать туристов», - сказал Александр Братчиков.

По словам Кристины Кобызь, сегодня в 10.00 центр принял своих первых туристов, прибывших в Псков из Санкт-Петербурга, Выборга, Гатчины и Ленинградской области. «Наш центр станет местом, куда смогут придти туристы и жители Пскова, чтобы узнать, куда можно сходить, где расположиться, где отобедать. Кроме того, будет наполняться сайт», - добавила Кристина Кобызь.

 

На реставрацию объекта не тратили муниципальных денег, 90% финансирования привлекли в рамках проекта «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии».

На мероприятии присутствовала консул Латвийской Республики в городе Пскове Эвия Думпе. Она отметила, что проекты международного сотрудничества важны, потому что они развивают дружбу между странами, и выразила надежду на то, что в новый информационно-туристический центр в Пскове буду приезжать делегации из Латвии, а также анонсировала латвийские выставки, которые сейчас открыты в центре, сказав, что «если в Ригу сейчас нельзя, Рига приехала сама».

 

Председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик заметил, что отреставрированная усадьба Беклешова находится в непосредственной близости с объектом наследия ЮНЕСКО — церковью Георгия со Взвоза. «Хотелось бы, чтобы в нашем новом информационно-туристическом центре разместили информацию об этом, да и обо всех объектах ЮНЕСКО Псковской области», - сказал Нэдик.

Теги: #администрация Пскова #псков #туристы
Источник: Псковская Лента Новостей
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