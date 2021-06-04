Туризм

Информационно-туристический центр торжественно открыли в усадьбе Беклешова

Торжественное открытие информационно-туристического центра в здании усадьбы Беклешова в Пскове состоялось сегодня, 4 июня. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, усадьбу отреставрировали без использования денег муниципалитета.

Председатель комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристина Кобызь рассказала, что первые шаги к реконструкции начались еще в 2015 году, а в 2019 году был разыгран аукцион и определен подрядчик.

На реставрацию объекта не тратили муниципальных денег: 90% финансирования привлекли в рамках проекта «‎Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии», а 10% денег в проект получили из регионального бюджета. Всего на реставрацию усадьбы потратили около 700 тысяч евро.