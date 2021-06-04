Туризм

Латвийские выставки открыли в отреставрированной усадьбе Беклешова

Латвийские выставки представлены в информационно-туристическом центре, открытом сегодня, 4 июня, в отреставрированной усадьбе Беклешова в Пскове.

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Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в здании сохранили старую планировку со сквозными комнатами, в которых уже сейчас открыты несколько выставок. Так, в одном из залов работает выставка картин латвийской художницы Сильвии Ленарте. Она участвует в выставках с 1965 года, ее работы находятся в частных коллекциях в США, Канаде, Китае и других странах. Выставка в Пскове будет открыта до 19 июня.

В другом зале можно увидеть выставку старейших латвийских городов. По словам председателя комитета по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова Кристины Кобызь, в новом информационно-туристическом центре также со временем планируют открыть выставку истории здания усадьбы.

В разное время усадьбой владели три псковских губернатора. Там располагались и гимназия, и штаб северного фронта, дом снимали в фильме «‎Грозовые ворота», и на этом история здания не заканчивается, отметила Кристина Кобызь.