Туризм

Псковичи могут проводить собственные выставки в новом Центре туризма

Псковичи могут не только посещать бесплатные экскурсии и выставки Центра туризма и творческих индустрий, но и организовывать в нем собственные. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал директор Центра туризма и творческих индустрий Пскова Андрей Поляков.

«Помимо стандартных функций туристического центра, в том числе консультирования туристов, мы обладаем большим потенциалом для проведения мероприятий на втором этаже дома Беклешева. Здесь у нас располагается зал для проведения пресс-конференций, который может быть интересен представителям разных сообществ города. Кроме того, мы оборудовали ремесленные мастерские и выставочный зал, об экспозициях которого можно узнать из нашего сообщества в социальной сети», - рассказал Андрей Поляков.

Также он проанонсировал открытие ткацкой и гончарной мастерских, в которых на данный момент ремесленники настраивают оборудование, а в скором времени планируют проводить мастер-классы.

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«Все желающие, кто хотел бы провести выставку в одном из наших залов, представитель любой творческой индустрии, может сделать это бесплатно! - добавил директор Центра туризма. - Для того, чтобы согласовать проведение своего мероприятия, необходимо записаться по телефону 89113848444. Наши условия взаимодействия очень лояльные».

Андрей Поляков подчеркнул, что жителям и гостям города посетить такие авторские выставки может быть интересно, ведь зачастую сами организаторы - представители частных музеев и коллекций проводят бесплатные экскурсии и рассказывают о своих экспонатах.

«По окончании туристического сезона мы планируем более плотно начать работу с жителями города и, в том числе, со школами и "Университетом третьего возраста". Возможно, наши планы будут в чем-то перекликаться с музеем-заповедником. Наш город настолько необъятный, в нем столько людей, которые могут рассказать свои истории, что мы вместе должны работать над тем, чтобы люди могли больше узнать о нем», - резюмировал директор псковского Центра туризма и творческих индустрий.