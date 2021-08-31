Туризм

Псковский туристский инфоцентр победил во всероссийском конкурсе

Туристский информационный центр Псковской области стал победителем Всероссийского конкурса «Семейный туризм», который проводился в рамках Всероссийского туристического фестиваля проекта «Многодетная Россия». Об этом руководство туристского центра сообщило в социальной сети.

Теперь информацию о туристском маршруте «Псковская область глазами детей» разместят в печатной версии Атласа семейных путешествий «Моя Россия».

«Атлас семейного отдыха "Моя Россия" — это уникальное печатное издание, путеводитель для путешествующих по России многодетных семей. В книгу будут включены полезные советы от участников, выдержки конкурсных работ с описаниями и фотографиями уникальных туристических объектов в разных регионах, краткие сведения об интересных семейных туристических маршрутах в разных регионах. Кроме того, там можно будет найти информацию об организациях, которые в регионах помогают семьям в сфере отдыха и туризма», - пояснили в туристском центре.

Все победители конкурса получат печатный подарочный экземпляр каталога.

«Отметим, что Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское" и, в частности, разработанный в музее проект "Небылицы, былины / Православной старины!.." тоже стал победителем и тоже войдет в атлас! Поздравляем, коллеги!» - добавили в туристском центре Псковской области.