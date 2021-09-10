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Туризм

Псковичей приглашают на лекцию и выставку к Международному дню туризма

25.09.2021 10:40|ПсковКомментариев: 0

Псковская областная библиотека приглашает на лекцию и выставку к Международному дню туризма. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе библиотеки, выставка музейных билетов из личных коллекций читателей будет работать до 14 октября.

«Большинство экспонатов хранят память о посещениях Эрмитажа, Кунсткамеры, Русского музея, Исаакиевского собора, загородных дворцово-парковых ансамблей Ленинградской области. Есть единичные экземпляры, привезенные из музеев Украины, Белоруссии, Венгрии, Польши, Чехии и Голландии. Также представлены пригласительные билеты разных лет на выставки и мероприятия Псковского музея-заповедника. Экспозиция дополнена книгами, посвященными истории музеев», - рассказали в библиотеке. 

Кроме того, псковичи могут посетить лекцию «Новая страница путешествий. Кинотуризм на Псковщине», которая состоится 27 сентября в 15.00.

«Авторы и ведущие лекции – псковичи Диана (режиссер) и Илья (оператор-постановщик) Бартеневы, видео-продакшн BRTN, члены Русского географического общества, занимаются съемкой документальных проектов о культуре и искусстве. Они имеют успешные проекты с Федеральным агентством по туризму, посольством Италии в России, Государственным Эрмитажем, Псковской областной филармонией, Приморской картинной галереей, Приморским краевым драматическим театром молодежи, телеканалом "Наука 2.0" и телеканалом "Моя Планета"», - добавили в библиотеке.

В 2018 году Диана и Илья Бартеневы получили премию Благотворительного фонда Владимира Потанина за лучшее видеоинтервью, а в нынешнем году – приз в специальной номинации от «Сферы экологии» Nespresso Talents на Международном Каннском кинофестивале, подчеркнули в пресс-службе библиотеки.

Вход на мероприятие и выставку свободный.

Теги: #библиотека #туризм #выставка #лекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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