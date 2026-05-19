 
Туризм

Таиланд в два раза сократил срок безвизового пребывания для иностранцев

Власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран и вернут прежние правила въезда с пребыванием до 30 дней, сообщил министр туризма и спорта страны Сурасак Пханчаренворакул. В список из 90 стран, в отношении которых будут рассмотрены изменения, входит и Россия. 

«Кабинет министров принял решение отменить 60-дневный безвизовый режим для более чем 90 стран и вернуться к прежним критериям», — заявил министр после заседания правительства, его слова приводит газета Khaosod.

По его словам, новые параметры въезда теперь рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда. Власти намерены оценивать каждую страну отдельно с учетом вопросов безопасности и экономических интересов.

Министр уточнил, что после отмены 60-дневного режима большинство иностранцев вновь смогут находиться в Таиланде без визы около 30 дней.

Ранее власти Таиланда заявляли о намерении пересмотреть правила безвизового въезда на фоне случаев злоупотребления туристическим режимом и роста преступности среди иностранцев. 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран действовал с 2024 года, пишет РИА Новости

