О гастрофестивале «Моя еда» расскажут в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится сегодня, 19 мая, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

23 мая в Пскове в очередной раз пройдет гастрофестиваль «Моя еда». На один день парк Строителей превратится в праздничную площадку, на которой будет представлено культурное и кулинарное многообразие нашей станы.

Чем организаторы и участники фестиваля удивят гурманов в этом году? Кулинарные традиции каких народов будут представлены на фестивале? Будут ли на фестивале «Моя еда» устанавливаться какие-то рекорды? На эти и многие другие вопросы ответят генеральный директор Театрально-концертной дирекции Александр Робин и ведущий профконсультант по творческим вопросам ТКД Дмитрий Волхонов.

Начало пресс-конференции в 16.00. Как обычно, на RuTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.