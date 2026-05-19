 
Туризм

Опубликована программа псковского гастрофестиваля «Моя еда-2026»

Опубликована программа гастрономического фестиваля «Моя еда», посвящённого кухне народов России, который пройдёт в Пскове 23 мая.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области, в парке Строителей с 12:00 до 18:00 для всех желающих будут работать четыре площадки.

Гастрономическая сцена — открытая кухня, где можно увидеть процесс приготовления блюд разных народов.

  • 12:00 – 13:00 будет работать открытая кухня по приготовлению блюда «Чак-чак»;
  • 13:30 – 14:30 — по приготовлению блюда «Курутоб»;
  • 16:00 – 16:30 — по приготовлению блюда «Баурсак»;
  • 17:00 – 17:30 — по приготовлению блюда «Бабагануш». 

Зона мастер-классов — участников научат готовить крымские чебуреки, кыстыбай, удмуртские перепечи и белорусские клецки с начинкой. Мастер-классы по изготовлению блюд народов России будут проходить с 12:00 до 17:00. 

Ярмарка — здесь гости смогут приобрести продукты и угощения. Работа ярмарочной зоны планируется с 12:00 до 18:00. 

Главная сцена — псковичам предлагают принять участие в кулинарном квизе, послушать лекцию от гастроэнтеролога Сергея Вялова и спеть вместе с Анной Роор.

  • 13:00 – 14:00 кулинарный квиз;
  • 15:00 – 16:00 лекция от гастроэнтеролога Сергея Вялова;
  • 16:30 – 18:00 поём все вместе с Анной Рoop. 

Вход свободный.

Генеральный партнер – Лемана ПРО. 

