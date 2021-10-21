Туризм

Почти на 9% подорожали перелеты в России после объявления нерабочих дней

Перелеты по России подорожали почти на 9% после объявления нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

При оформлении билетов с 11 по 19 октября пассажиры платили в среднем 6 350 рублей за перелет в одну сторону в период с 29 октября по 7 ноября. А при оформлении билета 20-21 октября с вылетами в те же даты его стоимость составила 6 897 рублей в одну сторону.

Перелеты на популярные направления подорожали еще больше. Так, средний чек за перелет в Симферополь в период нерабочих дней вырос на 26%, в Санкт-Петербург – на 29%, в Екатеринбург – на 21%, в Сочи и Калининград – на 12%.

Средний чек за перелет в Москву и Тюмень вырос на 4%, а в Ростов-на-Дону – на 9%. В то же время средний чек за перелет в Краснодар и Минеральные Воды сократился на 6% и 9% соответственно.

«Спрос на перелеты по России в период с 29 октября по 7 ноября вырос в полтора раза после объявления о введении нерабочих дней. Число возвратов растет, однако доля возвратов составляет не более 5% от продаж. Среди тех, кто уже оформил авиабилеты на 29 октября – 7 ноября, 87,6% планируют путешествие по России, а 12,3% отправятся за рубеж», - добавили в пресс-службе сервиса.