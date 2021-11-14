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Очей очарование: кружево и шелк гостевого дома «У Покровки»

Помните у Пушкина: «Ее изнеженные пальцы не знали игл; склонясь на пяльцы, узором шелковым она не оживляла полотна…»? Не любила юная Татьяна Ларина вышивки, чем весьма отличалась от своих сверстниц. Барышни XIX века начинали учиться рукодельным премудростям сызмала. В разнообразии предметов, украшенных вышивкой, умелицы прошлого чуть ли не превосходили современных мастериц: шелком, шерстью, а также бисером вышивали не только подушки, салфетки, экраны, туфли, бумажники, но и самые утилитарные вещи, такие как перочистки (для вытирания перьев для письма) или мундштуки.

Наверняка жила такая мастерица и в мещанском доме Прасковьи Александровны Федосовой по улице Покровской (ныне Шуйского) в провинциальном Пскове. Может, даже ходила в Мариинскую гимназию, благо располагалась она в десяти минутах неспешной ходьбы от дома.

«1 класс: вышивка крестом, подрубка салфеток, полотенец, платков, шитье постельного белья, детских передников и простой рубашки. 2 класс: французский шов, сквозная строчка, петли прорезные и воздушные, пришивание пуговиц, штопка и заплаты; шитье простейшего детского белья; вязание крючком, вязание на спицах детского чулка... 3 класс: штопка чулочная, починка белья и платья; шитье простого дамского белья; 4 класс: кройка детского белья и простого дамского; шитье гимназического передника; 5 класс: кройка и шитье дамской юбки; 6 класс: Кройка и исполнение дамского платья» - ни много ни мало: вот такие умения предусматривались Программой преподавания рукоделия, утвержденной Министром народного просвещения для Мариинских гимназий в 1906 году.

С тех пор много воды утекло, забылись со временем имена тех гимназисток, канули в лету любовно расшитые ими салфеточки и подушечки. Но уцелел дом, и сегодня его владельцы делают все для того, чтобы удержать в нем ускользающий от нас дух мещанского быта, атмосферу семейного уюта старой России.

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В начале 2000-х памятник архитектуры восстановили и, помня, что Прасковья Федосова сдавала комнаты внаем, открыли здесь гостевой дом «У Покровки» - с антикварной мебелью, старинным фарфором, уникальными зеркалами и, конечно же, главными составляющими домашнего очарования: ажурными скатертями, кружевными салфетками ручной работы, милыми подушечками, тонким бельем, добротными покрывалами, легким тюлем и изящными гардинами.

Вся красота в номерах гостевого дома создавалась стараниями реставратора Натальи Ерастовой. Ей помогали декораторы из Санкт-Петербурга - Викентий и Ника Грязновы. Постепенно сложился неповторимый усадебный интерьер и убранство. Все портьеры для гостевого дома были приобретены во Франции на выставке «La Maison» («Дом»), шитьем занимались уже псковские мастерицы. Постельное белье - итальянское, из качественного сатина и шелка. Покрывала, подушки, обивка стульев - дорогой гобелен с цветочными мотивами.

Но главная гордость «У Покровки» - это салфетки на журнальных столиках. Их чуть больше тридцати, они все разные по узору и технике рукоделия. Есть вязаные крючком, есть вышитые ришелье. Есть те, что дошли до нас из века XIX: ими стараются пользоваться только по исключительно торжественным случаям, потому что старая ткань требует особого ухода, ее нельзя подвергать дополнительным стиркам, глажкам, химчисткам.

Но все же чаще в гостевом доме используются салфетки и напероны 50-х годов прошлого века, которые в наши дни также относят уже к разряду редких вещей. Коллекция антикварных салфеток продолжает пополняться, некоторые экземпляры даже привозят в подарок гости. Есть особая, ни с чем не сравнимая прелесть в том, чтобы на праздники или важные торжества организовать обед или ужин за столом, сервированном старинным фарфором и украшенном антикварным текстилем.

Впрочем, в обычные дни кафе дома «У Покровки» угощает посетителей не менее антуражно: столы накрывают дорогим жаккардовым текстилем производства Италии или Турции. Это не только скатерти, но и напероны, салфетки. Их цветовую гамму и настроение меняют в зависимости от сезона: летом гостей встречает более легкий, воздушный текстиль, осенью - теплый, уютный. Сейчас «У Покровки» готовится к зимнему новогоднему сезону.

«Текстиль - это не только уют, но и большая любовь к нашим гостям, - подчеркивает хозяйка гостевого дома Елена Семенова. - Те, кто посещает нас, говорят, что им не хочется уезжать, потому что они чувствуют себя в усадьбе как дома. Для меня это самая большая похвала - значит, нашим гостям действительно очень приятно, комфортно и уютно находиться здесь. Дом - это место, где тебя любят, где ты отдыхаешь душой и телом, где ты действительно получаешь наслаждение и эмоциональную подпитку. Дом "У Покровки" - это место, куда хочется возвращаться снова и снова».

Изящная, нежная, неповторимая, — светится на благородно-темном дереве буфета старинная салфетка и кажется, до сих пор в ней сохранилось тепло рук и сердца той, которая склонив голову, трудилась над ней вечерами под убаюкивающее мурлыканье кошки.

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