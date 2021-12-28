Туризм

Псков вошел в число самых бюджетных направлений для путешествий в январе

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip включил Псков в число бюджетных направлений для путешествий в январе 2022 года.

По итогам анализа поисковых запросов клиентов в период с 10 по 31 января самыми востребованными городами, из которых российские путешественники искали варианты авиаперелета, оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Уфа.

Москвичам дешевле всего слетать в Калугу (от 1200 рублей). Билеты в Псков в среднем можно найти за 1600 рублей, а отправиться в Краснодар и Минеральные Воды стоит около 1900 рублей. Заплатив 2000 рублей, можно улететь в Санкт-Петербург и Петрозаводск, а 2100 рублей ― в Сочи, пишет Газета.ру.

Жителям Санкт-Петербурга наиболее выгодно путешествовать в Москву (2000 рублей) и Элисту (2100 рублей).

Из Краснодара бюджетные билеты есть в Брянск (1900 рублей) и в Минеральные Воды (2000 рублей). В среднем за 2500 рублей можно посетить Махачкалу, Элисту или Москву.

Для жителей Екатеринбурга найдутся авиабилеты в Уфу за 3100 рублей, за 3500 ― в Сочи и за 3600 рублей ― в Самару. За 4100 рублей можно улететь в Краснодар и Тюмень, а за 4300 рублей ― в Ханты-Мансийск или Москву.

На поезде активнее всего ищут варианты отправления жители и гости Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

Москвичам в январе доступно несколько пунктов назначения, отправиться в которые можно дешевле, чем за 1000 рублей. Так, 530 рублей стоит билет в Калугу, 750 рублей ― в Курск, а 850 рублей ― в Нижний Новгород. За 920 рублей можно отправиться в Санкт-Петербург, а за 950 ― уехать в Казань или Чебоксары.

Из Санкт-Петербурга за 730 рублей есть билеты в Псков, за 820 рублей ― в Тверь. До Москвы или Ярославля можно добраться за 950 рублей, а до Петрозаводска ― за 1000 рублей. Средняя цена билета на поезд до Иваново составляет 1100 рублей, а до Смоленска ― 1150 рублей.

Жители Краснодара могут уехать на поезде в Новороссийск ― цена билета составляет 500 рублей. Добраться до Минеральных Вод вполне реально за 650 рублей, а за 700 и 730 рублей ― доехать до Анапы или Сочи соответственно. Билет на поезд до Владикавказа стоит около 830 рублей, а до Таганрога ― 1100 рублей.