Туризм

Псков вошел в список популярных направлений из Санкт-Петербурга

Псков вошел в список популярных направлений из Санкт-Петербурга на зиму и весну 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

По данным продаж Туту.ру, средний чек за ж/д билет вырос на 14% по сравнению с 2021 годом. За билеты на весну путешественники пока что платят в среднем на 12% больше, чем год назад.

Из Санкт-Петербурга до конца зимы почти 60% путешествий на поездах запланировано в Москву. Также в топ-10 популярных железнодорожных направлений из Северной столицы входят Псков, Тверь, Петрозаводск, Ярославль, Ростов-на-Дону, Белгород, Сортавала, Вологда и Нижний Новгород.

Весной путешественники из Санкт-Петербурга на поездах планируют добираться в Москву, Апатиты, Тверь, Тулу, Псков, Нижний Новгород, Адлер, Елец, Ярославль и Сортавалу.