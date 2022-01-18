Туризм

Псков и Минск соединит новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут соединит Псков и Минск. Первый рейс на линии состоится 2 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила автобусная компания, запускающая маршрут.

В расписании – по три отправления в неделю в каждую сторону. Помимо места пересечения границы Долосцы — Юховичи, автобусы будут останавливаться в Полоцке.

С автовокзала Пскова отправление автобусов запланировано на 3.50 по средам, субботам и понедельникам. Время в пути до Полоцка составит 4,5 часа, а до Минска – около 8 часов. Из столицы Республики Беларусь в сторону Пскова автобусы будут совершать отправления по понедельникам, четвергам и субботам в 23.00 (с остановкой в Полоцке в 2.20).

Пассажирам доступны 56-местные автобусы «Скания Иризар» с высокоскоростным Wi-Fi, мультимедийной системой с фильмами, музыкой и играми у каждого кресла, кофеаппаратом, биотуалетом и бесплатной бутылкой воды.

«Ночные отправления довольно привлекательны для пассажиров наших автобусов, особенно с точки зрения экономии времени. Например, высокий интерес к ночным рейсам мы наблюдаем на линии между Санкт-Петербургом и Таллином. Поездки между Псковом и Минском в настоящий момент заинтересуют тех, у кого есть родственники в России и Беларуси. Кроме того, маршрут будет удобен для граждан России, отправляющихся в белорусские санатории. При этом мы рассчитываем, что рейсами смогут воспользоваться и жители соседних с Псковом городов. После снятия ограничений линия станет популярной у туристов – для жителей Республики Беларусь Псков является одним из самых близких и приятных для отдыха российских городов», - рассказали в компании.

Воспользоваться автобусными рейсами между Псковом и Минском пока могут только граждане России и Республики Беларусь, которым законодательно разрешено пересечение границы между странами. Туристические поездки в настоящий момент запрещены.

В случае высокого спроса на поездки между Псковом и белорусскими городами в компании готовы рассмотреть возможность увеличения количества отправлений на этой линии.

Стоимость билетов на маршруте составляет 1400 рублей, провоз багажа - бесплатный.

На линии действуют скидки для международных отправлений: от 10% до 80% различным возрастным категориям пассажиров (10% - для лиц старше 60 лет, 26% - для молодежи от 17 до 26 лет, 40% - для детей от 8 до 16 лет и 80% для юных пассажиров до 7 лет). Кроме того, доступен выкуп соседнего кресла за половину стоимости для соблюдения социальной дистанции.

В салонах автобусов обеспечены все необходимые меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции: бесконтактная регистрация на рейс, маски на входе, дезинфицирующие средства в передней и средней частях салона, проведение после каждого рейса уборки и дезинфекции контактных поверхностей, включая туалетную комнату.