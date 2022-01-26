Туризм

Отель «Покровский» стал лауреатом национальной премии

Отель «Покровский» стал лауреатом национальной премии «Гостеприимство» по итогам работы в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отеля.

Фото здесь и далее: председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова

Псковский отельер Ирина Кухи получила награду за вклад в развитие сферы гостеприимства в России в Псковской области.

В пресс-службе гостиничного комплекса подчеркнули, что вручение премии было важно для такого молодого отеля, как «Покровский».

«Это не просто награда. Для нас это показатель вклада в развитие сферы гостеприимства России. Это значит не просто быть местом заселения гостей региона, но и вносить вклад в развитие псковского туризма», - отметили в пресс-службе отеля.

Также в «Покровском» добавили, что индустрия отелей в Пскове находится на высоком уровне, поскольку на территории областного центра есть три четырехзвездочных отеля. «Для относительно небольшого города иметь такую награду - очень престижно», - заключили в пресс-службе отеля.

Отметим, вручение национальной премии «Гостеприимство» состоялось вчера, 31 января. Награду присудили профессионалам за личный вклад в развитие индустрии питания и гостеприимства России.

Целью премии стало возрождение, становление и развитие традиций российского гостеприимства, кулинарного наследия, создания благоприятных условий для увеличения внутреннего и въездного туризма, формирования положительного образа России на мировой арене, сообщает Федерация рестораторов и отельеров России в «Фейсбуке».

Премию присуждали в следующих номинациях:

легенда сферы гостеприимства;

за личный вклад в развитие сферы гостеприимства г. Москвы;

за вклад в развитие сферы гостеприимства России (с указанием региона);

за вклад в развитие сферы гостеприимства в малых городах России;

за вклад в развитие кофейной и чайной культуры;

за вклад в развитие барной культуры;

за развитие и популяризацию кухни России и региональных продуктов;

за продвижение сферы гостеприимства в СМИ и массовых мероприятиях;

за образовательные проекты в сфере гостеприимства;

поставщикам сферы гостеприимства (продуктов питания, технологического оборудования и российских вин).

Решение о вручении премии принимала специально созданная экспертная комиссия, состоящая из авторитетных представителей сферы гостеприимства. Основными критериями определения лауреатов стали успешность проектов, стабильность, культурная значимость, а также экспертное мнение посетителей предприятий рынка «HoReCa».

«Премия "Гостеприимство" — это фактическое подтверждение высокого рейтинга качества и признание первенства в индустрии с точки зрения коллег-профессионалов», - подчеркнули в Федерации рестораторов и отельеров России.