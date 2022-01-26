Отель «Покровский» стал лауреатом национальной премии «Гостеприимство» по итогам работы в 2021 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отеля.
Фото здесь и далее: председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова
Псковский отельер Ирина Кухи получила награду за вклад в развитие сферы гостеприимства в России в Псковской области.
В пресс-службе гостиничного комплекса подчеркнули, что вручение премии было важно для такого молодого отеля, как «Покровский».
Также в «Покровском» добавили, что индустрия отелей в Пскове находится на высоком уровне, поскольку на территории областного центра есть три четырехзвездочных отеля. «Для относительно небольшого города иметь такую награду - очень престижно», - заключили в пресс-службе отеля.
Отметим, вручение национальной премии «Гостеприимство» состоялось вчера, 31 января. Награду присудили профессионалам за личный вклад в развитие индустрии питания и гостеприимства России.
Целью премии стало возрождение, становление и развитие традиций российского гостеприимства, кулинарного наследия, создания благоприятных условий для увеличения внутреннего и въездного туризма, формирования положительного образа России на мировой арене, сообщает Федерация рестораторов и отельеров России в «Фейсбуке».
Премию присуждали в следующих номинациях:
Решение о вручении премии принимала специально созданная экспертная комиссия, состоящая из авторитетных представителей сферы гостеприимства. Основными критериями определения лауреатов стали успешность проектов, стабильность, культурная значимость, а также экспертное мнение посетителей предприятий рынка «HoReCa».
«Премия "Гостеприимство" — это фактическое подтверждение высокого рейтинга качества и признание первенства в индустрии с точки зрения коллег-профессионалов», - подчеркнули в Федерации рестораторов и отельеров России.