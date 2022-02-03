Туризм

Путешественники получили более 400 млн рублей по программе СберСтрахования

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование в 2021 году по программе «Страхование путешественников» выплатила почти 402 миллиона рублей, а число клиентов составило более 1,4 млн человек. Всего было оформлено более 728 тысяч полисов — это на 9% больше, чем в 2020 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

На фоне непростой эпидемиологической обстановки в мире и «закрытых» границ многих государств в России продолжается развиваться направление внутреннего туризма. Об этом свидетельствуют обращения клиентов в страховую компанию — 31% заявлений поступили из регионов страны. Также традиционно россияне отправлялись отдохнуть в Турцию и Европу, на долю которых пришлось 25% и 20% обращений соответственно.

Наиболее распространенными причинами обращений туристов стали вирусные и бактериальные инфекции, а также травмы. На них пришлось 54% и 15% всех заявлений соответственно.

Лидером по размеру средней страховой выплаты стал Таиланд. Средняя сумма по страховому случаю в этой стране составила 55 262 рубля. Также высокая стоимость убытков зафиксирована среди путешественников в Азию (кроме Таиланда) и Европу. Размер средней выплаты составил 33 485 и 24 072 рубля соответственно.

«С ростом финансовой грамотности все больше людей задумывается об оформлении страховки, в том числе и при путешествиях. Так, в январе 2022 года клиенты СберСтрахования оформили на 11% полисов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Конечно, неудивительно, что многие из нас любят путешествовать: поездки открывают для нас новые культуры, дарят яркие впечатления и незабываемые эмоции. Но также не стоит забывать, что путешествия связаны с рисками: можно простудиться при смене климата или потерять багаж. В этом случае поможет страховка, которая позволит возместить ущерб», - рассказал директор розничного страхования СберСтрахования Дмитрий Пурсанов.

Программа «Страхование путешественников» СберСтрахования предусматривает защиту от непредвиденных ситуаций в поездках по России или за границу. Страховку можно оформить на одну поездку или для многократных поездок в течение года. Страховой полис соответствует всем требованиям визовых центров.

В базовое покрытие входит, в частности, медицинская помощь и транспортировка, риски утери или кражи документов, поисково-спасательные работы. Спектр покрываемых рисков можно расширить в зависимости от потребностей клиента. Например, можно застраховаться от отмены поездки или досрочного возвращения, утери багажа, задержки рейса.