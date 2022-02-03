Туризм

Латвия откроет границы для россиян с отрицательным ПЦР-тестом

Латвия в скором времени откроет границы для туристов из России, для въезда будет достаточно отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Об этом латвийскому порталу «Delfi» сообщил парламентский секретарь МИДа Латвии Янис Бекерис.

Фото: pixabay.com

По словам Бекериса, для въезда подойдет отрицательный результат теста на Covid-19. Процесс выдачи виз останется прежним, для получения разрешения на въезд тест не понадобится. Представитель МИД указал, что в целом будет изменен существующий механизм и Латвия откажется от списка безопасных и небезопасных стран до дальнейших решений правительства.

Ранее стало известно, что после окончания чрезвычайного положения, то есть с 1 марта, будут отменены требования о соблюдении самоизоляции после въезда в Латвию, предусматривают утвержденные правительством поправки в правилах о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения клолнавирусной инфекции.

Как пояснили в Минздраве, при нынешней заболеваемости в Латвии завозные случаи не создают дополнительной нагрузки для безопасности общества.

При этом сохраняются условия выдачи и использования цифровых ковид-сертификатов ЕС, то есть сохраняется условие, что въезд в Латвию возможен только при предъявлении сертификата о вакцинации, перенесенном заболевании или тесте, если лицо въезжает из страны, не присоединившейся к системе сертификатов ЕС. Сертификаты не требуются для детей в возрасте до 12 лет.

В целях уменьшения путаницы для пассажиров изменен общий подход к эпидемиологической безопасности — Латвия откажется от деления стран на группы риска, но сохранит контроль медицинских документов.

Кроме того, вчера, 17 февраля, визовые центры Литвы сообщили о начале приема заявлений на выдачу шенгенских виз по всем целям поездки.