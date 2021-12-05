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Литва возобновила выдачу виз россиянам

Визовые центры Литвы начинают прием заявлений на выдачу шенгенских виз по всем целям поездки. Об этом сообщил официальный партнер посольства Литвы в РФ VFS Global.

Фото: pixabay.com

«Начиная с 31 марта 2022 года, граждане могут въезжать на территорию Литвы при наличии действующей шенгенской визы и при предъявлении отрицательного ПЦР-теста (сделанного не более чем за 72 часа до прибытия в Литву) или сертификата о вакцинации признанной в Литве вакциной», - цитирует сообщение «Российская газета».

Стоит иметь в виду, что на данный момент сертификат о вакцинации препаратами российского производства, в частности «Спутником», не признан на территории Литвы. Подача документов идет по предварительной записи в Москве и в визовых центрах городов московского консульского округа.

Облегчение ограничений на въезд в страну на фоне пандемии коронавируса было анонсировано Литвой несколько дней назад, это произошло после соответствующих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме Литвы, из прибалтийских стран готова принимать граждан России Эстония. В эту страну можно въезжать привитым «Спутником» без дополнительных тестов и карантина по приезду. Аналогичные условия действуют для переболевших коронавирусом.