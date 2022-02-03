Губернатор перечислил «козыри» Псковской области

«Козыри» Псковской области в интервью каналу «Общественное телевидение России» перечислил губернатор Михаил Ведерников.
При этом Михаил Ведерников подчеркнул, что главное наследие и достопримечательность Псковской области — богатый историко-культурный комплекс. «Местные жители говорят, что в Пскове нет ни одно места, где можно повернуться вокруг своей оси и не увидеть хотя бы один храм. Конечно, это привлекает туристов», - заметил Михаил Ведерников.
Глава региона также добавил, что в Пскове есть древний Кремль и один из крупнейших и старейших в России Псково-Печерский монастырь, который за всю историю ни разу не закрывался. Губернатор подчеркнул, что в этом году обители исполняется 550 лет.
«Богом зданные пещеры, Изборск, Пушкинские Горы — есть, ради чего сюда приехать», - сказал Михаил Ведерников.