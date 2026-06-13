Пустошкинская турбаза «Алоль» отметила 55-летие

Пустошкинская профсоюзная турбаза «Алоль» отпраздновала юбилей — 55 лет со дня основания. Коллектив туристической базы и гостей поздравил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

История «Алоли» берет начало в 1961 году. Тогда на берегу озера появились первые палатки для отдыха советских рабочих. За прошедшие десятилетия база сумела сохранить и развить формат доступной профсоюзной базы отдыха и свои главные активы. Сегодня это место, где нет промышленных зон и городского шума, только природа - сосновый лес и озеро. География отдыхающих давно вышла за пределы региона: в «Алоль» едут со всей России.

Выступая перед сотрудниками и отдыхающими, Игорь Иванов поздравил с юбилеем и Днем России, отметив, что база уверенно смотрит в будущее благодаря слаженной работе команды под руководством директора Андрея Александровича Киселева и поддержке региональных властей.

Лидер псковских профсоюзов предложил гостям поаплодировать трудовому коллективу, на котором держится все хозяйство турбазы, и обратил внимание на то, как меняется инфраструктура:

«Наверняка те, кто приезжает уже не первый раз к нам в это замечательное, богом данное место, видит все позитивные изменения. Это и новое строительство, и ухоженная территория, и обновление во всём. Всем хочется, чтобы было лучше с каждым годом. Это профсоюзная задача. Это, если хотите, даже государственная задача», — подчеркнул Игорь Иванов.

В завершение официальной части председатель облсовпрофа пожелал гостям турбазы качественного отдыха и хороших эмоций.