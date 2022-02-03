Туризм

«Ласточка» перевезла более 350 тысяч человек из Пскова в Петрозаводск и обратно

Более 350 тысяч пассажиров за три года воспользовались железнодорожным маршрутом, который связал Псков и Петрозаводск. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Новое для региона направление открыли 21 февраля 2019 года по итогам переговоров губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, руководства компании ОАО «РЖД» и глав соседних субъектов.

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, прошлый год стал рекордным по числу перевезенных пассажиров. За это время по маршруту, связавшему Псковскую, Новгородскую области и Республику Карелию, на скоростном поезде «Ласточка» проехали более 133 тысяч человек. Это направление стало популярным среди туристов.

На маршруте курсирует скоростной поезд «Ласточка», оснащенный всем необходимым для комфортного путешествия. Пассажирам предлагают два класса обслуживания: комфорт и экономический. Особые условия также создали и для маломобильных граждан.

С железнодорожного вокзала Пскова «Ласточка» отправляется в 13.06 по местному времени. Прибывает на станцию Петрозаводск в 00.24. По маршруту поезд делает 14 остановок, в том числе в Порхове и Дно, наиболее крупная остановка - в Великом Новгороде. В обратном направлении со станции Петрозаводск поезд отправляется в 10.36 по местному времени и прибывает в Псков в 21.51.