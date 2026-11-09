Талабские острова привлекли рекордное число пассажиров

Пассажирские муниципальные катера завершили навигацию на Талабские острова. За сезон 2026 года они перевезли 15 275 пассажиров - на 1 642 человека больше, чем годом ранее. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере Mах.



Фото: Наталья Федорова / Mах

Навигация началась 24 апреля и продлилась до 8 ноября. Обычно катера заканчивают работу 4 ноября, однако в этом году благоприятная погода позволила продлить сезон на четыре дня. По данным заместителя руководителя МУП «Колхоз имени Залита» Владимира Балясова, число пассажиров впервые превысило 15 тысяч. Для сравнения, в 2025 году муниципальными катерами воспользовались 13 633 человека.

Из общего числа пассажиров почти 7 тысяч перевезли по расписанию, ещё 8,4 тысячи - в составе туристических групп. За сезон три пассажирских судна - «Иван Белов», «Талабск» и «Ян Залит» - совершили 427 рейсов между материком и островами. Кроме того, грузовая лодка «Чайка» выполнила 83 рейса, из которых 49 были связаны с вывозом твёрдых коммунальных отходов с островов.

В ближайшее время суда поднимут из воды и отправят на зимнюю стоянку.