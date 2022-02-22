Туризм

Трехзвездочный отель планируют построить в Пскове

Трехзвездочный отель международного класса планируют построить в Пскове. Об этом говорилось на заседании регионального совета по инвестициям под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 2 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Проекты двух компаний — ООО «Профит» и ООО «Ибис Псков» — нацелены на создание в регионе объектов туристической инфраструктуры. Согласно представленным документам в Печорах планируется построить многофункциональный апарт-отель, а в Пскове — трехзвездочный отель международного класса «Ибис». Объем средств, которые будут вложены в реализацию обоих проектов, составляет около 740 млн рублей.

Еще один проект представил СПК «Исса». Он направлен на развитие молочного животноводства в хозяйстве до 800 голов скота и производства молока-сырья высшего сорта с максимальным развитием собственной кормовой базы. Проект предполагает 2 очереди реализации с общим объемом инвестиций свыше 230 млн рублей.

Региональный совет поддержал инвестиционные проекты. В ходе заседания обсудили риски, имеющиеся при реализации проектов. Некоторым инвесторам рекомендовали доработать финансовые модели. Кроме того, строительные планы двух компаний должны быть согласованы с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Кроме того, инвестиционный совет единогласно одобрил заявки на получение государственной поддержки в форме налоговых льгот АО «Опытный завод «Микрон» и ООО «Велмаш-С». Компании реализуют проекты по закупке нового высокотехнологичного оборудования и расширение производственных мощностей имеющихся предприятий.

На единогласное принятие решений повлияли положительный имидж и стабильность компаний, в том числе, в части исполнения налоговых обязательств, подчеркнул Михаил Ведерников.