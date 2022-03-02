Туризм

Глава Псковского облсовпрофа принял участие в обсуждении «болевых точек» детского туризма

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов принял участие в практической сессии «Безопасность детского туризма: болевые точки и пути решения», которая прошла на площадке ежегодной туристической выставки Интурмаркет-2022. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Участники сессии подняли вопросы взаимодействия специальных подразделений при транспортировке детских групп. Они сошлись во мнении, что необходимо комплексное межведомственное взаимодействие, оперативные, простые и в тоже время безопасные решения. Предложили пересмотреть подходы в части скоростного режима, ведь движение автобуса с детьми со скоростью не более 60 километров в час по трассе, где для всех остальных транспортных средств установлено ограничение 90 километров в час, может наоборот привести к аварийным ситуациям, особенно при однополосной организации движения.

Не оценены и риски в связи с увеличением времени нахождения в пути. Практически все сходятся в том, что необходимы особые практики экскурсоводов для работы с детьми. Нужны соответствующие программы и профессиональные стандарты. Отмечается, что еще есть определенные трудности туриндустрии с работой в образовательных учреждениях.

Ряд регионов презентовал программы по развитию регионального туризма, это когда определенные группы школьников, к примеру, 5 и 9 классы (ребята, которые выигрывают олимпиады) за счет федерального и региональных бюджетов направляются в экскурсионно-туристско-познавательные маршруты по своему краю.

«Получился продуктивный, полезный диалог. В целом отмечаю, что правительство РФ, региональные органы исполнительной власти как никогда настроены на то, чтобы оказывать практическую помощь туристической индустрии, развивать детский отдых и оздоровление», – прокомментировал Игорь Иванов итоги мероприятия.