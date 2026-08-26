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Игорь Дитрих: «Россия начинается здесь» - возможность заново открыть для себя родной край

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Вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих посетил выставку-форум «Россия начинается здесь», которая проходит в Финском парке Пскова. Особое внимание он уделил павильонам районов своего округа — Локни, Бежаниц, Опочки и Дедовичей. Об этом вице-спикер Заксобрания пишет в своих соцсетях.

Фото: Игорь Дитрих / «ВКонтакте»

«Россия начинается здесь» - это временный выставочный проект, и в этом, по мнению Игоря Дитриха, его особая ценность — он даёт возможность в сжатые сроки, в одном пространстве охватить огромный пласт истории Псковщины и показать современное развитие региона.

«Особое внимание я уделил павильонам, посвящённым Локне, Бежаницам, Опочке и Дедовичам. В каждом из них — свой характер, своя судьба. Я увидел, как бережно и с любовью собраны уникальные факты о развитии этих территорий, их традициях, промыслах и, конечно, о людях, которые здесь живут и трудятся. Например, в павильоне Опочки можно проследить, как из небольшого поселения вырос современный район, какое значение имела эта земля в разные исторические периоды. А экспозиция Дедовичей напомнила о героических страницах Великой Отечественной войны, о партизанском движении, которое здесь было особенно мощным», - пишет Игорь Дитрих.
 

Депутат отмечает, что такие павильоны — отличный способ показать уникальность каждого уголка Псковской области, привлечь внимание к их истории и культуре.

«Ведь за каждой цифрой, за каждым фактом — судьбы людей, которые строили и продолжают строить нашу малую родину. Очень важно, чтобы эти истории не терялись, чтобы о них знали и помнили не только старожилы, но и молодое поколение. Именно такие проекты и помогают сохранять эту связь времён. Очень рад, что в нашем регионе появилась такая площадка. "Россия начинается здесь" — это не просто выставка, это возможность заново открыть для себя родной край», - рассказал вице-спикер Заксобрания.

Также он порекомендовал всем псковичам и гостям города найти время и посетить экспозицию, пока она ещё работает.

«Уверен, каждый найдёт здесь что-то важное и интересное для себя!» - заключил Игорь Дитрих.

Выставка-ярмарка «Россия начинается здесь» продлится до 30 августа. Вход свободный. 

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Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

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