Туризм

Отдых в Псковской области по программе туркешбэка стал одним из самых выгодных в СЗФО

Псковская область вошла в топ-5 на Северо-Западе России по доступности отдыха по программе туристического кешбэка. Об этом сообщается на портале бронирования Санатории-России.рф, который представил рейтинг российских регионов по популярности и доступности отдыха в санаториях по программе туристического кешбэка весной.

Так, топ-5 по доступности отдыха весной составили: Вологодская, Новгородская, Архангельская, Мурманская и Псковская области. В санаториях Псковской области весенний отдых обойдется в среднем в 3 020 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

Первую десятку регионов по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка в этом году составили: Ставропольский край, Краснодарский край, Башкортостан, Крым, Татарстан, Алтайский край, Москва, Ленинградская область, Тюменская область и Самарская область.

Здравницы страны предлагают программы лечения всех систем организма. Сегодня актуально восстановление после COVID-19. Традиционным спросом пользуются программы лечения опорно-двигательного аппарата, кардиологические заболевания и проблемы желудочно-кишечного тракта. В санаториях востребованы все услуги, от фитобочки и ванн для массажа до аппаратных физиопроцедур.

Напомним, второй этап программы весеннего туристического кешбэка стартует 15 марта для отдыха до конца июня. Условия программы не изменились: оплата с карты «Мир» вернет 20% суммы, но не более 20 тысяч рублей, за отдых от 3 дней / 2 ночей.