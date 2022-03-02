Туризм

Судостроители получили скидку на отдых в псковских санаториях

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере оздоровления и туризма подписали Псковский облсовпроф и территориальная организация Российского профсоюза работников судостроения города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

В рамках данного соглашения члены профсоюзов судостроительной отрасли получат скидки на размещение в профсоюзных санаториях и базах отдыха Псковской области.

«Сегодня наши партнеры уделяют большое внимание оздоровлению, отдыху, туризму. На предприятиях принято решение компенсировать часть затрат на путевки, 700 рублей за счет работодателя, 800 рублей дополнительно дает профсоюз. Все это позволяет приезжать к нам с минимальными затратами для трудящихся. Сегодня мы показали в рамках рекламного тура санатории "Череха", "Хилово", гостиницу Ольгинскую и бюро путешествий "Соцтурпроф". Руководитель профсоюзной организации Валерий Зайцев и все участники делегации высоко оценили условия размещения, материально-техническую и лечебные базы здравниц. Первые отдыхающие в рамках подписанного соглашения из предприятия "Адмиралтейские верфи" уже заезжают в санатории Псковской области», - рассказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.