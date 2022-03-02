Туризм

Режим ограничения полетов на юге и в центральной России продлили до 1 апреля

Режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ продлен до 1 апреля, сообщает Росавиация.

«До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - приводит сообщение РИА Новости.

Росавиация отмечает, что российским авиакомпаниям рекомендовано для перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать их перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.