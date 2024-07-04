Туризм

Около 500 тысяч просмотров за три дня собрало видео о полетах на воздушном шаре над Псковской областью

Видеоролик под названием «На большом воздушном шаре — по Псковской области» за три дня набрал около 500 тысяч просмотров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Кадр из видеоролика «На большом воздушном шаре — по Псковской области»

Ролик был опубликован в группе «Национальные проекты России» в социальной сети «ВКонтакте». Почти 1000 пользователей отметили его «лайками».

Город Великие Луки утвердил за собой звание столицы воздухоплавания в России, он стал местом проведения профессиональных соревнований с 1996 года. Но не только спортсмены могут подняться в небо, стараниями организаторов мероприятия каждый турист может насладиться потрясающими видами Псковской земли.

Ежегодные мероприятия, связанные с воздухоплаванием, привлекают внимание как профессионалов, так и любителей, делая этот зрелищный вид спорта доступным для широкой аудитории.

Напомним, что в последние годы регион демонстрирует заметный рост интереса со стороны гостей и туристов. Это стало возможным благодаря реализации на территории региона национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».