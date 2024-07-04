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Туризм

Жителей Прибалтики заинтересовала новая возможность переезда в РФ

15.10.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

Жители Эстонии, Латвии и Литвы стали обращаться в посольства РФ, чтобы больше узнать о возможности получения разрешений на временное проживание (РВП) в РФ по упрощенной схеме, сообщили в российских диппредставительствах в Прибалтике.

«На сегодня в консульский отдел посольства поступило три заявления на получение визы с целью дальнейшего оформления разрешения на временное проживание в соответствии с упомянутым указом», — отметили в посольстве РФ в Латвии.

Похожий интерес отметили к новой схеме отметили и российские дипломаты в Таллине и Вильнюсе.

Указ президента России Владимира Путина вызвал живой отклик в странах Западной Европы, в частности в Нидерландах, Франции, Бельгии и Австрии. Так, 8 октября консульский отдел посольства России во Франции рассказал, что получил порядка 50-ти обращений от французов, желающих получить дополнительную информацию о порядке выдачи разрешений на временное проживание в РФ, пишет «Известия».

Напомним, что согласно указу Путина, с 1 сентября иностранцы, которые поддерживают традиционные российские духовно-нравственные ценности, имеют право обращаться за РВП без учета правительственной квоты, а также сдачи экзамена на знание русского языка, истории России и основ ее законодательства.

Теги: #переезд
Источник: Псковская Лента Новостей
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